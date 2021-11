Corte alista expediente penal por plagio a Presidenta de la Cámara

La representante del Centro Democrático podrá ser llamada a rendir versión libre o a indagatoria para responder por violación de derechos de autor, proceso que le podría acarrear una sanción penal.

Arias está en el blanco de duras críticas, luego de que la Universidad de la que se graduó como magister en Gobierno y Políticas Públicas en 2016, confirmara que se halló plagio en la tesis de grado que presentó junto a Leydy Largo.

La tesis fue sometida a un perito experto en derechos de autor, quien encontró plagio en al menos cinco partes del documento.

“En todos los cinco (5) casos mencionados se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas. Es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado”, dijo la Universidad.

Lea: OEA vigilará el proceso electoral de Colombia en las elecciones de 2022

La Presidenta ha refutado tal revelación e insiste en que no cometió plagio alguno. “Quiero decirles que soy inocente y que no he cometido plagio alguno”, dijo en Twitter.

“¿Cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis? ¿Quién me garantiza a mí que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”, refutó.