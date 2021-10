Corte Constitucional evaluará si madres paguen condenas con trabajo comunitario

La Cámara de Representantes y el Senado de la República aprobaron nuevamente el proyecto de ley que le permitiría a las madres cabeza de hogar pagar sus condenas por medio de trabajo comunitario, si no reincidieron.

El proyecto de ley había sido objetado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, por inconstitucionalidad. Ahora que las plenarias volvieron a aprobarla la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre su inexequibilidad.

El senador y precandidato presidencial Rodrigo Lara fue quién presentó el proyecto ante el Congreso. La Corte tendrá seis días hábiles para determinar la exequibilidad de la ley.

Las madres que deseen aplicar a la futura ley deberán ser cabeza de hogar, no tener antecedentes penales en los cinco años anteriores al delito cometido, tener una condena menor o igual a los ocho años y no haber cometido delitos que vulneren los derechos y no pongan en riegos la seguridad de sus hijos.

Este ley pretende ayudar a recuperar el trato digno de las madres que están privadas de la libertad por diferentes hechos, esto por ser mujeres, estar privadas de la libertad y ser ciudadanas proveedoras en sus hogares, además que podría plantearse como una solución al hacinamiento en cárceles que hay en Colombia.