Valencia señaló en vivo, en un medio de comunicación, que la ONG había dado dádivas a Juan Guillermo Monsalve (testigo clave en el caso Uribe), en hechos que ocurrieron en el año 2019.

Por lo anterior, la Fundación denunció a la senadora por calumnia, por lo que el caso pasó la Sala de Instrucción de la Corte, en donde se hicieron varias conciliaciones.

Valencia, después de tres sesiones, reconoció que la fundación realizaba trabajos en favor de los derechos humanos y admitió que la ONG no dio dichas dádivas a Monsalve.

Lea también: Jueza se declaró impedida en petición de prórroga de medida a Diego Cadena

A través de su cuenta de Twitter, la senadora aseguró que, en cumplimiento de un acuerdo conciliatorio alcanzado con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dentro de querella en trámite ante la Corte Suprema de Justicia me permito reiterar lo siguiente:

"Frente a las afirmaciones que realicé en el Programa "La W con Vicky Dávila" de la estación de radio "La W" el pasado 20 de agosto de 2019 y reiteradas en mis cuentas de Twitter, manifiesto que los aportes realizados por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a la familia de Juan Guillermo Monsalve Pineda fueron entregados a título de ayuda humanitaria. La defensa de los derechos humanos es una actividad legal y legítima que el Estado y los servidores públicos deben proteger para todos los ciudadanos sin distinción alguna. Por eso, me permito hacer pública esta aclaración, reiterando que no he atribuido conducta delictiva a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos", dijo la senadora

Así, el magistrado Francisco Farfán acogió la rectificación y decidió que la corte se abstiene de investigar a la senadora.