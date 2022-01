Corte rechaza impedimento de la Procuradora en decisión sobre curules de paz

La jefe del Ministerio público había asegurado que estaba impedida, pues se pronunció públicamente sobre estas curules. Cabello aseguró que no podía rendir concepto, porque anteriormente se pronunció sobre una tutela que revivió las curules, presentada por el senador Roy Barreras, asegurando que no se debía conceder la tutela, porque a su juicio no hubo ningún acto acto irregular en el Senado cuando se determinó que esta no había alcanzado los votos suficientes.

La Corte negó el impedimento y aseguró que Cabello no está inhabilitada para expresar sus opiniones sobre este tema y aclaró que en el control de la constitucionalidad es habitual que los magistrados y la representante de la Procuraduría emitan un concepto sobre las controversias legales de diferentes temas.

En la misma decisión, la Corte negó una recusación presentada por la senadora María Fernanda Cabal, quien buscaba separar del debate a los magistrados Diana Fajardo, Alejandro Linares, Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Alberto Rojas Ríos, quienes estuvieron de acuerdo en revivir las curules en la misma tutela. La recusación decía que ellos no eran imparciales porque ya habían expresado su opinión a favor del tema.

La Corte consideró que el hecho de que hayan participado en el anterior debate no los dejaba por fuera y por eso negó la recusación.

Cabe recordar que en este proceso está impedido el presidente de la Corte, el magistrado Antonio José Lizarazo, pues participó como asesor del gobierno en los diálogos de La Habana, Cuba.