Corte Suprema abre indagación preliminar a Álvaro Uribe por “ñeñepolítica”

La Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por los audios del fallecido José Guillermo el “Ñeñe” Hernández, en los que, supuestamente, se hablaría de compra de votos.

En estos momentos, el despacho del magistrado de la Sala de Instrucción Misael Rodríguez Castellanos está recolectando pruebas. Cuando se surta ese paso, será dicho togado quien decida si abre investigación formal en contra del senador Uribe o si, por el contrario, no lo incluye en el proceso.

La semana pasada se conoció la transcripción de un audio de José Guillermo el “Ñeñe” Hernández. En dicho documento, Hernández, quien era investigado por un homicidio en 2011, habla con una mujer desconocida, quien, según distintas versiones, sería María Claudia Daza, exasesora de Uribe en el Senado.

Le puede interesar: Los rastros del ‘Ñeñe’ Hernández en Santander

En la conversación, Hernández afirma que “nosotros en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas”. Y también que “toda esa guerra acá, donde yo estoy, usted sabe quién la comenzó, ni el difunto Víctor tenía nada que ver, ese muchacho que mataron por la política, lo hizo la vieja Francia y la prima ‘Chacha’”.

La llamada termina con un mensaje de la mujer no identificada, afirmando que “me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.

El expresidente ha negado cualquier tipo de vínculo con el “Ñeñe”. Luego de que se conociera dicha transcripción, aseguró que “yo al señor no lo conocí, no fui amigo de él, aparece en una foto conmigo, como hay fotos de miles de colombianos en actos públicos. Del señor, me cuentan los amigos de Valledupar, siempre se habló como un ganadero exitoso, nunca como un narcotraficante, hasta que se murió”.

También dijo: “Si hubo personas inescrupulosas, abusando del nombre del presidente y de mi nombre para cometer crímenes, que esto lo sepa el país. A mí me parece de la mayor importancia hacer un emplazamiento para que quede absoluta claridad de quiénes son los interlocutores en esas grabaciones”.