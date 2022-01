COVID-19: lo que ha cambiado de un pico a otro en el país

El Ministerio de Salud reportó ayer 32.317 casos nuevos, con lo cual la cifra de activos llegó a los 173.106. Esto demuestra un aumento en contagios, respecto a la misma fecha del año pasado, cuando fueron 21.078 nuevos casos. Ante este panorama, los expertos reiteran que no se debe bajar la guardia con protocolos de bioseguridad y vacunación.

Sin embargo, los datos también demuestran que el cuarto pico en el que está Colombia tiene índices menores de mortalidad. Aunque ayer se reportaron 136 muertes, la cifra más alta del año y del cuarto pico, hay reducción de las mismas con respecto al 26 de junio de 2021, el día de más fallecimientos del tercer pico, con 693 víctimas.

Este fin de semana, en el primer Puesto de Mando Unificado de covid-19 del año, Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, explicó que el nuevo pico de contagios en Colombia, influenciado también por las celebraciones de fin de año, está en su mayoría relacionado con la variante ómicron, presente en más del 95% de los aislamientos de vigilancia genómica actuales.

Y el director enfatizó en la contundencia de esta variante: “A donde llega ómicron, se vuelve dominante, y en donde se vuelve dominante, genera picos abruptos”. Asimismo, agregó que es tal vez el virus más contagioso conocido por la humanidad, aunque menos severo.

Esto no quiere decir que no genera muertes. De hecho, en los últimos reportes se ha visto el aumento de decesos, que obedecen principalmente a personas no vacunadas, que no tienen esquemas completos o que no se han puesto el refuerzo.

Por eso, las autoridades mantienen el llamado a acceder a los biológicos y a ser rigurosos con el autocuidado, ahora que se fortalece la reactivación y el regreso al trabajo y a las clases, al tiempo que avanza la vacunación. Entre las medidas está el aislamiento de quienes presenten síntomas respiratorios y la priorización de las pruebas a quienes más las necesiten