La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, Women’s Link Worldwide, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos, con el apoyo de Fokus Colombia, presentaron en estos días el informe de barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Este informe hace un análisis de las principales dificultades para acceder a este servicio médico documentadas entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre del 2020 y donde se señaló el caso de una joven bumanguesa que no pudo acceder a su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo apelando a la causal salud, contemplada por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de ellas, acompañó de manera legal este caso.

María Isabel Niño, asesora jurídica del colectivo, explicó en entrevista con Vanguardia que “existe una institución prestadora de salud en particular que impone obstáculos para la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en Bucaramanga. En junio de este año, una mujer de 19 años que deseaba acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por la causal salud, es decir, porque el embarazo representa un riesgo para su salud integral, solicitó el procedimiento y esta clínica lo negó”.

La clínica adujo que no realizó el procedimiento a la joven porque se encontraba en la semana 26 de gestación. Sin embargo, Niño explica que la Corte Constitucional no impone un número límite de semanas para la prestación del servicio de IVE, solo señala que debe enmarcarse en alguna de las tres causales.

“A la mujer no se le remitió a otra institución prestadora de salud para que le realizara el procedimiento y la clínica tampoco se comunicó con la EPS de la mujer. Entonces, en este caso en particular, ante todas estas barreras que puso la clínica, la mujer decidió desistir del procedimiento”, señaló la asesora jurídica de la Mesa por la Vida y la Salud.

El colectivo aseguró que en 2017 esta misma clínica negó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a otra joven.

Sin embargo, según el informe, si bien las barreras a la interrupción voluntaria del embarazo se vienen presentando desde 2006, con 21 casos de falta de prestación del servicio a mujeres en Bucaramanga, la pandemia también ha contribuido a que se presenten más y nuevas barreras para el acceso a este derecho.

Niño señala que durante la pandemia “hubo falta de información sobre las rutas y los canales de atención para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, se modificaron estas rutas y los canales de atención y no les fue comunicado a las mujeres. Hubo también una dificultad adicional para obtener información y acceder a este servicio debido a la falta de intimidad dentro del hogar”.

Es decir, las mujeres temían represalias por parte de su pareja o sus familiares si descubrían que ellas trataban de obtener información sobre la IVE y, además, no contaban con las herramientas tecnológicas para hacerlo de manera virtual.

Esto se sumó a la imposibilidad de desplazarse durante el primer año de pandemia, en 2020, debido a las restricciones de movilidad aplicadas por el Gobierno Nacional para combatir la COVID-19.

La asesora jurídica de la Mesa por la Vida y la Salud señaló que las instituciones prestadoras de salud también aprovecharon la pandemia para “no priorizar el acceso este servicio, no agendando las citas a las mujeres, para no atenderlas en términos legales y realizar el procedimiento por la concepción errónea de calificar la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio que no era esencial, en contra de lo que estableció de forma muy clara el Ministerio de Salud en la resolución 536 de 2020”.