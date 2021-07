Críticas a Petro por tuit que genera confusión sobre eficacia de las vacunas

“Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus covid- delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”, publicó este viernes el senador Petro.

La investigación que señala el senador, y que fue recogida por The New York Times, dice que la variante Delta es mucho más contagiosa, es más probable que rompa las protecciones que brindan las vacunas y puede causar una enfermedad más grave que todas las demás versiones conocidas del virus, según se lee en la nota de prensa que compartió con sus afirmaciones. No obstante, la nota de prensa no asegura que que las vacunas no son efectivas.

Frente a estas afirmaciones el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió:

“La buena noticia. Colombia ha sido consistente en política de salud: 1.Hemos mantenido distanciamiento (uso tapabocas, lavado de manos, protocolos) 2.Avanzamos en vacunación con adherencia (25 años +) con altas coberturas y 3.Comunicamos riesgo sin generar pánico”, escribió Ruiz en su cuenta de twitter.

En Colombia los médicos especialistas han dicho que las vacunas contra el Covid-19 mantienen niveles de protección contra la nueva variante y que la llegada de delta supone un riesgo solo para aquellos que aún no han recibido la vacuna.

“No es cierto que las vacunas ya no sirven contra esta variante. Pero sí es una variante con implicaciones relevantes en salud pública”, afirmó la médica epidemióloga, Zulma Cucunuba.

La especialista explicó en sus redes sociales que “Delta reduce parcialmente la efectividad de varias vacunas. No significa que las vacunas ya no sirven, sólo que su eficacia está reducida un poco”.

Añadió: “Al igual que con variantes anteriores la vacunación es VITAL. No estamos ante una posibilidad biológica real de eliminar los riesgos completamente, pero sí de disminuirlos sustancialmente con vacunas + protección personal”.