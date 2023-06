Cronología: los ocho días de 'turbulencia' en la Casa de Nariño por el escándalo de Benedetti y Sarabia

La última semana ha sido una de las más críticas para el Gobierno Petro por el escándalo que rodea a la hoy exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

Lo que comenzó con la pérdida de un maletín con dinero en la casa de Sarabia terminó de explotar este fin de semana con la filtración de unos audios de Benedetti, que apuntan a supuestas irregularidades en la financiación de la campaña. Se trata de una crisis que por ahora incluye ‘chuzadas’, amenazas y hasta comparaciones con el polémico Proceso 8.000 de Ernesto Samper.

A continuación, le contamos cómo han sido estos ocho días de turbulencia que tienen al ejecutivo en una crisis de gobernabilidad y con la discusión de las reformas sociales suspendidas temporalmente en el Congreso.

Escándalo en Palacio

El 29 de enero de este año, en el apartamento de la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, se perdió un maletín con al menos 7 mil dólares.

La Jefatura de Protección de Presidencia, la cual estaba a cargo de Sarabia, sugirió llevar a Marelbys Meza, la exniñera de su hijo, a una prueba de polígrafo en el edificio Luis Carlos Galán de la Casa de Nariño. Se trata de una prueba que, en teoría, solo se les aplica a los altos funcionarios del Estado. Este hecho, revelado por la Revista Semana casi tres meses después, fue lo que comenzó a destapar el escándalo.

Según se conoció, un día después, es decir, el 30 de enero, tras la denuncia de Sarabia en el búnker de la Fiscalía General, se abrió un informe de noticia criminal por la desaparición del dinero. Según el fiscal Francisco Barbosa, mientras eso sucedió, la Sijín elaboró un documento de policía judicial en el cual, de forma manipulada, se le vinculó a Marelbys Meza de trabajar con alias ‘Siopas’, uno de los cabecillas del Clan del Golfo. Para ello fue etiquetada con el alias de ‘La Cocinera’. Además, otra de las trabajadoras de la casa de Sarabia, a Fabiola Perea, le habrían puesto el alias de ‘La Madrina’.

“Se inventan un informe de policía judicial, incluyen a las dos personas, una que cuida al niño de Laura Sarabia y la otra la empleada del servicio doméstico (...) producen un informe y se lo entregan a un fiscal que adelanta una investigación por ‘Siopas’”, detalló Barbosa el 1 de junio.

Con base en esos datos que según el fiscal fueron manipulados, se ordenó interceptar a Meza y a Perea. Como consecuencia, durante al menos 10 días estuvieron escuchando de forma ilegítima sus conversaciones.

“Me sentí secuestrada”

El pasado 27 de mayo, la Revista Semana publicó las declaraciones de Marelbys Meza, quien aseguró que en camionetas de la Guardia Presidencial fue llevada bajo presiones a la Casa de Nariño y que se sintió “secuestrada” al haber quedado incomunicada.

“Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, dijo Meza al equipo periodístico de Semana.

Tras conocerse las declaraciones de Marelbys Meza, la entonces jefa de gabinete y ‘mano’ derecha del presidente Gustavo Petro salió al paso a las críticas y se defendió a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que su familia fue víctima de un robo.

“Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La Jefatura de Protección Presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”, afirmó Laura Sarabia.

En cuanto a si Meza habría ingresado a Palacio Presidencial sin registro, la alta funcionaria sostuvo que sí existen los ingresos y un consentimiento para someterse al polígrafo.

Benedetti, en escena

Luego de conocerse el escándalo del uso del polígrafo, medios de comunicaciones revelaron que días antes de que la versión de Marelbys Meza saliera en Semana, el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien fue muy cercano en el pasado con Laura Sarabia, se reunió en Caracas con la exniñera de la jefa de gabinete.

Pese a que se especuló que en ese encuentro conversaron sobre lo que saldría en medios de comunicación, Benedetti aseguró que esa reunión se dio luego de que Sarabia le pidiera ayuda para poder detener la versión de Marelbys ante Semana.

“Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1:00 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas y me pidió que le ayudara. De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés. Laura me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para Laura es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”, explicó Benedetti tras el escándalo.

Cambios en Palacio

El caso del uso de polígrafo indebidamente movió los ‘hilos’ del poder dentro de la Casa de Nariño, pues el episodio involucraba desde chantajes hasta ‘chuzadas’ y obligó al presidente Gustavo Petro a apartar a Sarabia y a Benedetti de sus cargos.

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza que se van a alterar los procesos de investigación”, dijo el presidente durante una ceremonia militar.

$15 mil millones en cuestión

El escándalo tomó mayor relevancia el pasado domingo en horas de la noche cuando la Revista Semana publicó una serie de audios en los cuales el entonces embajador Armando Benedetti conversaba con Laura Sarabia.

En el material auditivo el hoy exdiplomático amenazó a la entonces jefa de gabinete, lanzó duras advertencias al presidente Gustavo Petro, acusó de “ladrones” al exministro Alfonso Prada y a Roy Barreras, y hasta reveló que para la campaña presidencial había buscado hasta $15.000 millones en la Costa.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa ‘mondá’, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa Proceso 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, dijo Benedetti a Laura Sarabia en los audios revelados.