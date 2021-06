Por un lado el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que los bloqueos son una forma de chantaje y no de protesta pacífica.

“Estamos dispuestos a construir a dialogar y que no necesita que nadie apele a las vías de hecho para ser escuchado. Nunca con una vía de hecho en la mitad se ha dialogado, porque eso deja de ser la construcción de acuerdos para convertirse en un chantaje o una extorsión a los beneficios de los colombianos”, dijo el presidente Iván Duque.

Así mismo el mandatario indicó que “la protesta pacífica nunca trae consigo agresiones, confrontaciones, no está diseñada para vulnerar al prójimo, pero también es muy importante que así como valoramos la protesta pacífica podamos diferenciarla de los actos de vandalismo y afectación a los derechos de los demás y de los bloqueos que son una agresión a los derechos de los colombianos. No puede ser que en nuestro país alguien justifique desabastecer de alimentos a una ciudad o que mueran niños en una ambulancia o que no puedan llegar los trabajadores al lugar donde generan los ingresos”.

Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT, respondió al mandatario y dijo que el chantaje viene por parte del gobierno para no negociar.

“Es evidente el hecho que un documento de 31 puntos que estaba acordado él solo haya dicho que está de acuerdo con 16. Esta es una muestra clara de un gobierno sin la menor intención de negociar y que está usando este debate de los bloqueos cuando los que los hacen han venido entrando en unos procesos de acuerdo y según el mismo informe del Mindefensa ha habido una notable apertura de las vías”, señaló Orjuela.

Recordó que el presidente tiene una propuesta del Comité de Paro desde marzo del 2020 y solo hasta muy recientemente estuvo dispuesto a sentarse a negociar.

“Que el pueblo tenga claro que nuestra única disposición es negociar, ¿hasta cuándo?, solo depende del gobierno”, agregó.