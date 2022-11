¿Cuándo llegarán a Colombia las vacunas contra la viruela del mono? Esto dijo la ministra Corcho

Corcho habló de estos retrasos en la compra del biológico en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde acudió a dar explicaciones sobre la reforma a la salud que el Gobierno Nacional tramitará el próximo año.

Frente a esta reforma, la MinSalud aclaró que no se tocará la medicina prepagada y los planes complementarios de salud, pero señaló que sí se tiene previsto reformar el marco normativo que regula el funcionamiento de las EPS en el país.

Sobre las vacunas contra la viruela símica, la Ministra aclaró que Colombia está a punto de firmar un acuerdo de entendimiento con un país fuera de América Latina y aclaró que el Gobierno anunciará pronto el plan para recibir estos biológicos.

“El Gobierno ha estado adelantando negociaciones de alto nivel. Hemos pedido tiempo dado que es una negociación de Estado a Estado dirigido por la Cancillería y el Ministerio de Salud de Colombia, con la Cancillería de otro país y su Ministerio de Salud”, señaló Corcho.

En ese sentido, la jefe de la cartera de Salud del Gobierno expuso que el Estado –que no aclaró cuál es– que suministrará las vacunas solicitó que hasta que no se haya completado el memorando de entendimiento, no se pueden hacer anuncios oficiales en Colombia.

“Esto comprometería la seguridad nacional de ese Estado en cuanto los biológicos están referidos a reservas estratégicas de este país. Por eso hemos guardado silencio. Para nosotros es preferible que recibamos estas dosis, pero en los próximos días cuando ya se concrete el acuerdo de entendimiento”, apuntó Corcho.

En esa línea, la Ministra afirmó que está previsto que el anuncio se dé “en los próximos días” y planteó que sería el número de dosis más alto que llegaría a América Latina. “Estaremos informando al país. Ya hay un equipo científico de alto nivel que han construido el protocolo”, dijo.