¿Cuándo y cuánto le debería llegar la prima de mitad de año? Acá le contamos

Para los colombianos que están empleados formalmente, la llegada de la mitad de año solo puede significar una cosa: el pago de la prima.

Este es uno de los beneficios al que tienen acceso los trabajadores y corresponde a la mitad de un salario mensual, si trabajó los 180 días del semestre. Desde mediados del mes de mayo, ya muchos empiezan a preguntarse cuándo llegará ese dinero, para el que seguramente ya tienen planes.

La prima es un dinero extra que se recibe cada seis meses y ayuda a salir de deudas o, en la de final de año, sirve para comprar los regalos de navidad y para auxiliar lo que se gasta en festividades, o incluso para invertirlo en viajes de vacaciones, entre otras actividades.

Como ha establecido el Ministerio de Trabajo, este pago tiene que hacerse dos veces al año y es equivalente a 15 días trabajados, sin embargo, este beneficio también se le debe pagar, por ejemplo, a las personas que cumplen sus labores por días, aunque el cálculo que se hace para esto diferente.

¿Cuáles son los plazos para el pago de la prima?

Según el Ministerio de trabajo, al tratarse de un pago que tiene que hacerse semestralmente, en este caso, para la primera parte de 2023, no puede tardarse hasta después del 30 de junio, por lo que en alguna de las dos quincenas del sexto mes del año debería verse reflejado este pago en la nómina.

¿En qué casos es posible que no se pague la prima a tiempo?

En este sentido, el Ministerio de Trabajo es claro, al explicar que el empleador que no pague las prestaciones sociales a tiempo “deberá asumir una multa de entre 26,31 y 131.565 Unidades de Valor Unitarios (UVT), lo cual corresponde a una sanción de entre 1′000.000 a 5.000 millones de pesos colombianos”.

Asimismo, complementa la entidad, los pagos también deben hacérseles a las personas que terminaron su contrato con la empresa por los servicios prestados y, de no hacerlo, podrían someterse a una indemnización moratoria que está descrita en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, donde se estipula que se le debe pagar al colaborador lo correspondiente a un salario diario por cada día de retardo hasta por 24 meses.

Pasados los tiempos de ley, si la empresa sigue sin pagar, “el empleador deberá pagar al trabajador intereses a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria”, concluye el artículo citado.

Así se calcula el monto de la prima por empleado

Para muchos resulta una incógnita la manera en que las empresas calculan lo que cada empleado debe recibir en su prima.

Aquí se lo explicamos, para que compruebe por su cuenta: el cálculo para saber cuánto le debe llegar por prima debe hacerse por 180 días trabajados. Es decir, se toma el salario base, se multiplica por los días trabajados desde el primero de enero al 30 de junio y eso se divide en 360. Sencillo.

Un ejemplo: si se toma en consideración el salario mínimo, por ejemplo, que en 2023 es de 1′160.000 pesos, la prima es de 580.000 pesos.

Por otro lado, en el caso de las personas que trabajan por días, las cuentas se hacen de la siguiente manera: se debe sumar la cifra inicial del salario diario con el auxilio de transporte y eso multiplicarlo por 12.

No olvide que debe tener en cuenta, además, que por ley los días de vacaciones, incapacidades y licencias remuneradas entran dentro de las cuentas y también suman a la hora de pagar la prima, mientras que los días de licencia no remunerada no se contabilizan.

Cabe recordar que este beneficio no se le paga a todos los trabajadores. Por ejemplo, una persona con un contrato de prestación de servicios, según nuestro sistema laboral, no recibe la prima.