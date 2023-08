¿Cuántos días festivos le quedan al 2023 en Colombia?

La Batalla de Boyacá, un hecho independentista que ocurrió en 1819, fue la última conmemoración que le valió a trabajadores y estudiantes colombianos para salir de puente festivo. Si no pudo salir a pasear o siente que no recargó baterías, puede estar tranquilo, el año no ha terminado y todavía quedan muchos festivos por celebrar.