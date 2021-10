Cuarto pico de la pandemia estaría próximo a llegar, pero se puede evitar

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que un cuarto pico es “una eventualidad real” y según las proyecciones, “podría darse pronto. Este podría tener una duración más corta que el tercer pico que tuvimos, pero todavía es una incógnita la mortalidad que podríamos tener”.

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, expresó que “los escenarios futuros dependen del presente”, por lo cual, habla de una “posibilidad de un cuarto pico, con diferentes tamaños”.

Mencionó que aunque la variante Delta es la considerada “más grave” y contagiosa, solo se tiene registro de un 17 % de casos, pero existe la variante ‘Mu’, que es la cepa propia de Colombia y por ende la que predomina.

“Ahora hay una preocupación por menores de 50 años, personas que no se han querido vacunar. He insistido que no se disminuya el número de pruebas que se realizan. Con la caída de las pruebas podemos afirmar que no todas las EPS están monitoreando todas las cadenas de contagio”, destacó Ospina.

La alerta se hace insistente debido a la ocupación UCI en Antioquia, aunque las camas están ocupadas por pacientes con otras enfermedades crónicas.

Por ahora, ambas entidades han destacado la importancia de vacunarse, ya que quienes son más vulnerables a contagiarse de gravedad son aquellos que no tienen sus esquemas completos o no tienen ninguna dosis. Asimismo, aconsejan seguir las medidas de bioseguridad, aislarse si presenta algún síntoma y realizarse la prueba para detectar posibles casos de Covid-19 y evitar propagación.