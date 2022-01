Cuarto pico por Ómicron continúa sin mayor impacto en las UCI y hospitalización

La cuarta ola de la pandemia relacionada a la variante ómicron continúa en Colombia con abruptos picos de casos en prácticamente todas las grandes capitales y un leve aumento de muertes, sin embargo, los hospitales a nivel general aún no están saturados.

“Esto se debe principalmente a que esta variante es menos severa y, por supuesto, al importante avance en las coberturas de vacunación a nivel nacional con énfasis en los grupos de riesgo. Sin embargo, hay que recordar que hay personas más vulnerables, como lo son los no vacunados, o las personas con mayores factores de riesgo que no han recibido su refuerzo, pueden morir por Ómicron, y eso es precisamente lo que estamos observando”, reportó el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández.

Aunque la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) sigue siendo principalmente no Covid-19, el ministerio de Salud pidió no bajar la guardia pues en algunas regiones ya han empezado a emitir alertas rojas hospitalarias por aumento en esta ocupación.

Según informaron, el 2 de diciembre había cinco personas en UCI por causas no covid-19 por cada persona covid-19 y se mantuvo así hasta el 30 de diciembre. Este indicador empezó a disminuir después de esta fecha, lo que quiere decir que lo covid-19 está desplazando a lo no covid-19, aunque no a con la ocupación observada en los últimos picos.

“Hasta ahora el mayor número de casos en este último pico se presentó el 3 de enero, sin embargo, no todas las regiones del país han presentado el pico al mismo tiempo. Cali fue una de las regiones que manifestó este pico más temprano y Bogotá lo ha hecho más lento y diferente al resto del país”, informó Fernández

Aunque a nivel internacional el pico de ómicron tardó de cuatro a seis semanas y es probable que en Colombia se comporte similar, puede haber variaciones dependiendo con lo que pase estas siguientes semanas en regiones como Bogotá.

Pues en Bogotá el comportamiento ha sido menos abrupto y tardío, lo cual puede obedecer a los desplazamientos que se dieron de esta población en diciembre a otras regiones del país y que difirieron las interacciones sociales.