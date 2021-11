Cúcuta preocupa a Minsalud por temor al cuarto pico

Aunque todavía no entra en pleno auge el cuarto pico de la pandemia en el país, sí existen varias ciudades que revisten especial preocupación para las autoridades de salud, dadas las altas tasas de positividad y mortalidad que se están presentando, en especial en Cúcuta.

Así lo manifestó ayer el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, un día después de la visita a la capital nortesantandereana del viceministro de la cartera, Luis Alejandro Moscoso, y de la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, para evaluar el avance de la vacunación contra la COVID-19.

“Todavía no estamos en un cuarto pico a nivel de promedio nacional, pero sí tenemos algunas ciudades o algunas áreas en las regiones donde tenemos especial preocupación, particularmente las zonas de fronteras, ciudades como Cúcuta, La Guajira, Arauca y San Andrés, porque tenemos una alta influencia de poblaciones fronterizas”, dijo.

Por ejemplo, las ciudades venezolanas que colindan con Colombia llegan a prevalencias por encima del 40 por ciento, muy superiores a las prevalencias que se tienen en las ciudades colombianas.

El jefe de la cartera de Salud explicó que los picos no se dan de manera progresiva, sino como una especie de disparo, “por esa razón creemos que todavía a nivel nacional no hemos tenido ese disparo, pero estamos en un riesgo, los días van pasando y cada día cuenta si no nos vacunamos. El llamado es a vacunarnos extensa y masivamente”.

De acuerdo con el último reporte de vacunación, Cúcuta no superaba aún el 40 por ciento de vacunados para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, y frente a la meta fijada por el Ministerio de Salud de llegar en diciembre al 70 por ciento de inmunidad en la población.

En la visita de Moscoso, se impartieron recomendaciones para evitar mayores consecuencias por la circulación del virus en la región y evitar restricciones en época de Fin de Año. De la misma manera, a las EPS para que agilicen su actividad, especialmente en la toma de muestras.

El gobernador, Silvano Serrano, mencionó que desde la Gobernación de Norte de Santander y el Instituto Departamental de Salud, se mantiene el compromiso por seguir luchando contra la pandemia por COVID-19, y para ello extendió la invitación a la población que aún no ha acudido a recibir la vacuna para que lo haga y evite ser blanco de la enfermedad.

Preocupan las muertes

Pero si la alta positividad tiene alarmadas a las autoridades de salud, también la mortalidad preocupa debido al inusitado incremento de los contagios, lo que tiene encendidas las alarmas en Cúcuta y Norte de Santander.

En el reporte de ayer miércoles, en Norte de Santander, se registraron 276 nuevos casos, ubicándose entre los cinco departamentos con más incidencia del coronavirus entre sus habitantes.

Las muertes por la enfermedad también han crecido en la región. De los 4850 fallecidos reportados este miércoles en Colombia, 9 vivían en Norte de Santander.

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, señaló que en la ciudad mucha gente se ha relajado frente a las medidas de bioseguridad, lo que se ha reflejado en el aumento de los casos en la ciudad. El mandatario invitó al autocuidado para impedir que el cuarto pico de COVID-19 genere consecuencias lamentables entre los pobladores de la frontera.