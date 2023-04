David Bojanini da explicaciones sobre situación de Ultra Air

“Muchos me han preguntado el porqué de mi silencio público, en medio de distorsiones y verdades a medias que circulan a partir de mi rol como exdirectivo y miembro de junta de empresas relevantes para el país”.

De esta manera arranca el comunicado emitido ayer por el empresario David Bojanini, en el que explica las circunstancias que rodearon el cierre de operaciones de la aerolínea Ultra Air y sale al paso a versiones de prensa que anticipan la posibilidad de que en su contra y otros directivos de la compañía, la Fiscalía inicie una investigación.

“Debo referirme a la información publicada por algunos medios cuyo enfoque e intereses son conocidos sobre mi papel como miembro de junta en Ultra Air, para afirmar con toda claridad que no he sido inversionista ni socio de esta empresa. Para más señas, tampoco he tenido honorarios como miembro de junta directiva. Acepté la invitación a participar en su junta, con el único deseo de contribuir a la creación de una nueva empresa enfocada en el modelo de bajo costo en la industria de las aerolíneas”, se lee en la nota firmada por Bojanini.

También insistió en que la junta y los directivos de Ultra Air siguen comprometidos con la búsqueda de diversas alternativas para encontrar vías de reparación o solución.

Insistió en que el cese de operaciones de la empresa obedece a factores como la devaluación del peso colombiano frente al dólar y la subida de los precios de los combustibles, coyunturas que no se han podido subsanar pese a la búsqueda de nuevos inversionistas y de financiación crediticia.

“Sigo confiando en Colombia, en la posibilidad de respaldar emprendimientos que impulsen la dinámica económica del país, en hacer empresas con sentido ético y en que podemos superar la desinformación como estrategia política y económica”, concluyó Bojanini.

Balance de Avianca

Avianca entregó ayer el balance operacional del plan de protección a pasajeros, indicando que desde el 28 de febrero hasta la fecha, ha reubicado más de 110.300 personas y ha dispuesto 71 vuelos adicionales, priorizando la conectividad de las regiones y los usuarios.

En las cuentas figuran más de 96.900 pasajeros de la aerolínea Viva y unos 13.400 de Ultra.

Avianca precisó que la reubicación sin costo adicional está sujeta a espacio y por orden de llegada en los aeropuertos para quienes tienen fecha de vuelo con las aerolíneas Viva y Ultra, lo cual estará vigente hasta el martes, 11 de abril.