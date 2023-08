En la noche del 6 de agosto, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, sacudió las redes sociales a través de un mensaje que despertó todo tipo de opiniones en Twitter.

“No, Gustavo Petro no sabía de los dineros entregados por Lopesierra y el señor Hilsaca. Así como tampoco sabía el gerente de la campaña de la entrega de dichos dineros. ¡Las cosas como son!”, escribió.

Una versión a la que se unió el hijo del presidente en una entrevista con la revista Semana hace pocos días.

“Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían qué parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, dijo.

Pero ellos dos no son los únicos en asegurar que el presidente no tenía idea de que Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca habían entregado dineros para su campaña, pues él mismo se había pronunciado al respecto, el día anterior, en la misma red social:

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigaran a mi hijo”.

No obstante, Petro Burgos reveló que el dinero ilegal que recibió entró a la campaña electoral que adelantaba su padre en el 2022, y que el resto fue usado por él y por su entonces esposa, Day Vásquez, para cubrir gastos personales.