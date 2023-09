$!De frente y con bebé en brazos: así fue la defensa de la valiente mujer ante las intimidaciones de miembros del Ejército en Córdoba

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos”, afirmó la mujer en medio de la discusión.

En el video también se puede observar a otros niños y niñas llorando en medio del ambiente hostil provocado por las autoridades. Los hombres, por su parte, dialogaban con los soldados y les preguntaban por qué de su manera de actuar frente a ellos.