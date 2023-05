“Debemos hacer una apuesta inmensa por la infraestructura educativa”: ministra de Educación de Colombia

Le dijo que quería ser abogada para defender a las niñas que son víctimas de violencia sexual en su territorio, pero no puede hacerlo porque en ese departamento no existe la carrera de derecho y es muy difícil para ella poderse desplazar a otro lugar a estudiar.

Eso no se puede decir de esa manera porque no sabemos cómo va a terminar la licitación, pero lo que sí sabemos es que, con un recurso que ya está asignado en el presupuesto de este año, de 300.000 millones de pesos, podemos responder a 822 sedes.

Usted ha hablado varias veces de resignificar la jornada escolar, ¿qué significa eso?

Es fundamental una apuesta para que la educación oficial sea de la mejor calidad posible. Esa es una aspiración que el país podría tener si tomamos las mejores decisiones, tanto en su financiamiento como en todos los demás aspectos.

Todas las áreas que se ofrecen obligatoriamente, la integración de la cátedra de Historia, por ejemplo, y que permitamos que muchos jóvenes puedan tener la posibilidad que el deporte, el arte y la programación sean esenciales en su formación.

También ha hablado de educación antiracista. ¿Qué hacemos en los colegios para que los jóvenes no sean formados en el racismo, en el machismo, etcétera?

Esa apuesta es por poner en el centro la dignidad humana, por poner en el centro el reconocimiento de la diversidad de cada persona. La apuesta por una política de esta naturaleza es garantizar que se ofrecen herramientas que permitan conocer nuestra diversidad porque en parte muchas de estas prácticas pasan por la falta de conocimiento de lo que significa una persona de un pueblo específico.

En Guainía, una estudiante me dijo este fin de semana que ella quisiera que el resto del país tomara la prueba Saber 11 en su idioma para ver cómo le iría.

Y tiene razón porque dice: “no reconocen mi cosmovisión, no reconocen mis prácticas culturales, luego me evalúan en un idioma que es mi segundo idioma, no me va tan bien y dicen que yo no soy lo suficientemente inteligente para ingresar al sistema”.

Quedé muy conmovida, porque esta jovencita es representante estudiantil y dice que quiere ser abogada porque quiere defender a las niñas de este territorio que son víctimas de violencia sexual, y esa es una carga muy pesada para una niña de 11 grado.