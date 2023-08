Las declaraciones de alias ‘Macaco’

Al inicio de su testimonio, ‘Macaco’ subrayó que “el Gobierno con el que pactamos la paz no cumplió con la no extradición”, lo que resultó en su traslado a Estados Unidos, donde cumplió una condena de más de 30 años por delitos relacionados con el narcotráfico.

“El gobierno con el que habíamos pactado la paz no cumplió con su compromiso de no extradición, siendo enviados al exterior los máximos comandantes, entre ellos yo, para así callar la verdad de la cual somos portadores”, afirmó.

“Reconozco con dolor y arrepentimiento que me equivoqué al haber empuñado las armas, pero no me arrepiento de haberlas dejado (...) Estoy plenamente convencido que la única salida que existe es la verdad, el perdón y la no repetición”, aseveró.

También, emitió un perdón particular al canciller Álvaro Leyva, al admitir que durante el conflicto él, junto al senador Iván Cepeda y al actual presidente, Gustavo Petro, fueron marcados como objetivos militares.

En último término, presentó de manera oficial su solicitud para ser aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito de seguir aportando a la exposición de los hechos veraces.