Declaraciones de Sandra Ramírez no coinciden con las del secretariado: JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, rechazó este lunes las declaraciones que realizó la semana pasada la senadora del partido político Comunes, Sandra Ramírez, quien afirmó que los secuestrados de aquella época tenían “comodidades” como cambuches y camas, y dijo que estas no coinciden con lo que ha dicho el secretariado ante el tribunal.

“Ustedes saben que recientemente una senadora del partido de los comunes dijo que las condiciones de cautiverio habían sido cómodas, diré que no es lo que dicen los antiguos miembros del secretariado, quizá la senadora no ha tenido la oportunidad de escucharlos a ustedes (víctimas), pero los antiguos miembros del secretariado sí. Nosotros nos aseguramos de que escucharán los relatos de ustedes, no solo uno a uno, sino con documentos de sistematización”, dijo la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, en el marco de la audiencia en donde se escucha a las víctimas sobre secuestros y retenciones ilegales.

Esto se ve reflejado principalmente, según la magistrada, en el escrito de reconocimiento que hicieron las Farc, en donde dijeron que “nunca ha sido nuestra intención negar el dolor causado, ni la gravedad de los hechos, por eso asumimos responsabilidad por los secuestros ocurridos y el daño que los mismos generaron, de igual manera reconocemos que pese a que estaba prohibido por la organización ocurrieron malos tratos contra las personas en cautiverio, estas circunstancias se dieron en el contexto a las difíciles condiciones en las que nos tocó vivir durante la guerra, conductas que nunca debieron ocurrir y por eso pedimos perdón”.

La semana pasada la senadora del partido político se disculpó con las víctimas y la sociedad en general por las declaraciones: “como firmante de la paz y senadora soy consciente de los gravísimos hechos muy dolorosos por cierto cometidos en la guerra, por eso estamos compareciendo colectivamente ante la Justicia Especial para la Paz. Quiero pedir excusas a las víctimas por mis desafortunadas declaraciones”, expresó Ramírez.

La senadora afirmó también que no fue su intención lastimar a los afectados y aseguró que también les pedía excusas a las personas que se sintieron ofendidas por sus declaraciones, reiterando su compromiso con la paz, las víctimas y la reconciliación de la familia colombiana.