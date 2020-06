Declararon alerta naranja por alta ocupación de las UCI en Bogotá

Según la alcaldesa, a medida que se ha venido reactivando el comercio y hay más personas en las calles, el número de contagios ha aumentado y por esta razón ha incrementado la cantidad de personas en las UCI de la capital. Dijo que están a la espera de más ventiladores para reforzar el sistema de salud de la ciudad.

Con esta declaratoria, la Alcaldía de Bogotá asume el control de la oferta y disponibilidad de camas de cuidados intensivos e Intermedios de la red pública y privada del sistema de salud de Bogotá, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a toda la población, evitar complicaciones de casos y posibles muertes por el virus.

De esta manera, el Centro Regulatorio de Urgencias y Emergencias (CRUE) será el encargado de coordinar la destinación de cada paciente, de acuerdo a la complicación de salud que presente. Los contagiados que no presenten complicaciones seguirán recibiendo atención en casa.

La ciudad cuenta con 1.180 camas de Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 716 están dispuestas para la atención de Covid-19.

Vuelve el ‘pico y cédula’

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir del martes la ciudad regresa al pico y cédula, con el objetivo de controlar los ingresos a establecimientos de comercio, bancos y supermercados.

Este nuevo pico y cédula funcionará según el último número del documento de identidad de cada ciudadano. Se dividirán los grupos en pares e impares, según lo establezca la Alcaldía de Bogotá. De esta manera, cuando corresponda el turno de los pares, no se permitirá el ingreso de los impares y viceversa.

En esta ocasión, no será la Policía la encargada de verificar si los ciudadanos cumplen o no con la medida, sino los establecimientos de comercio. Por esta razón, los supermercados, bancos o almacenes que no cumplan con los requisitos serán sancionados.

La alcaldesa Claudia López agregó que los establecimientos deberán indicar de manera visible que el máximo de aforo no puede superar el 35% de su capacidad y los que incumplan serán clausurados.

Todos los establecimientos de comercio y servicios deberán cumplir los protocolos de bioseguridad e inscribirse en la plataforma bogota.gov.co/reactivacion-economica para recibir autorización de reinicio.

López agregó que esta medida se toma debido a que no se puede generar aglomeraciones en estos sitios. También se mantienen los horarios de trabajo para los distintos sectores de la economía, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el sistema de transporte público.