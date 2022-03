Defensa de Mattos se pronunció tras informe que evidenció salidas de prisión del empresario

De acuerdo con lo manifestado por Cancino en diálogo con Blu Radio, él llegó a la oficina de Mattos porque tenía una reunión con un hermano de este y, según dijo, para su sorpresa se encontró al empresario en el lugar.

El abogado recalcó que él no tenía conocimiento de que su cliente tenía permiso para salir ese día de prisión, ni que iba a estar en su oficina, por lo cual, indicó que tuvo una conversación con Mattos en la que le expresó sus observaciones y le manifestó unas salvedades.

Lea también: Fiscalía investigará a vinculados con salidas irregulares de Mattos

"Ese día, el 25 de febrero, había una reunión en la oficina, donde me he visto varias veces con sus hermanos, ese día se ve a Jorge Mattos, también. Yo lo saludo como a todos mis clientes, muy cordialmente. Obviamente me sorprende, tengo una conversación con él bastante largo, que no puedo revelar. La explicación que él me da es que tiene que recoger unos exámenes médicos en el transporte y que es excepcional", explicó Cancino a Blu Radio.

De igual manera, el abogado recalcó que no duda de lo que le dijo su cliente, sobre que había salido de una cita médica y había pasado a recoger unos exámenes, porque en varias ocasiones él lo ha acompañado a la clínica puesto que Mattos debe asistir a controles posoperatorios.

"No tengo por qué dudar de él, además porque he estado con él en tres citas médicas en controles postoperatorios. Me he visto con él en la fundación Santa Fe. Lo que ocurrió en la oficina no fue solo una charla de su caso. Ahí también le hice valoraciones de lo que estaba sucediendo y de posibles consecuencias", aseveró.

Cancino fue enfático en que su cliente sí ha presentado varios problemas de salud y aseguró que el empresario no ha mentido o hecho "show" sobre su enfermedad para obtener beneficios. Además, descartó de que se tratara de una fuga de presos porque "los requisitos para tipificar una fuga de presos son claros, no hay la más mínima posibilidad de que se tipifique".

Lea también: Software de Indra consolidará información electoral y no contará votos

"Show no es. No voy a permitir que se diga que es un show si no se tiene cómo probarlo. No es que se hiciera el enfermo. Él no pidió un permiso para ir a una oficina, él lo que explica es que viene del médico y debe recoger unos exámenes importantes. Claro que se genera sospecha, por eso son muchas de las preguntas que le hice, que no puedo revelar porque es un tema cliente - abogado", precisó el abogado.

Cabe recordar que, de acuerdo con el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, Carlos Mattos, preso por sobornar jueces y funcionarios judiciales dentro de un proceso por la distribución de la marca Hyundai en Colombia, salió de manera irregular de la cárcel La Picota, en un vehículo del Inpec y se trasladaba a su oficina en el norte de Bogotá

El informe, incluso, provocó la destitución inmediata del director del Inpec, Mariano Botero; el director de la cárcel Picota, coronel Wilmer Valencia, y el traslado de Mattos a una cárcel de máxima seguridad.