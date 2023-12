Defensoría del Pueblo le pide al Eln que deje el reclutamiento de menores y el secuestro

"El Eln debe y tiene que cesar las retenciones arbitrarias, las detenciones y los secuestros, conductas que transgreden los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y la seguridad. Su delegación no se puede sentar a la mesa de diálogos como si nada, ignorando que el flagelo del secuestro, como anormal método de financiación, lo único que causa es daño, además de que degrada la condición humana", fueron las declaraciones Camargo.

En su pedido, la Defensoría del Pueblo pidió que cese el secuestro y que este punto no puede ser ignorando en las conversaciones de paz.

"No hay razones morales o jurídicas para justificar la continuidad de las aberrantes prácticas en contra de la población civil. Por tales motivos, desde la Defensoría del Pueblo le exigimos al Eln renunciar al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y entregar inmediatamente a los menores de edad que forman parte, de manera forzosa, de sus filas subversivas", dijo el defensor Carlos Camargo Assis.

¿Diálogo estancado?

Las negociaciones entre el Gobierno y el Eln, que comenzaron hace un año, viven un momento difícil luego de que esa guerrilla secuestrara el pasado 28 de octubre a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool, a quien dejó en libertad doce días después.

Lea también: 'Es una calumnia': Gustavo Petro defendió a MinSalud por afirmar que en Colombia se experimentó con vacunas para el Covid-19

La guerrilla reconoce que fue un "error" ese secuestro, dada la popularidad del futbolista, aunque insiste en que no se trató de una violación al cese al fuego porque, según dijo el comandante de ese grupo, alias 'Antonio García', "no existe un acuerdo donde el Eln se haya comprometido a no realizar operaciones de finanzas, entre ellas privaciones de libertad".

Sin embargo, tanto el Gobierno como la sociedad colombiana le exigen con insistencia al Eln que deje de secuestrar personas como una muestra de su voluntad de paz.

*Con información de EFE