Definidos los 10 mil elegibles en Bogotá al programa ‘jóvenes a la U’

El anuncio lo hizo la alcaldesa Mayor encargada y actual Secretaria de Educación, Edna Bonilla, y el director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), José María Roldán.

“Siete de cada diez beneficiarios de Jóvenes a la U pertenecen a hogares en condición de pobreza. De estos 10 mil cupos, 8 mil están en convocatoria abierta y 2.000 están pendientes por asignar para admisión directa instituciones educativas distritales oficiales. Tenemos un total de 846 programas ofertados”, explicó la alcaldesa Mayor (e).

Por su parte, el director del programa Atenea indicó que “5.251 mujeres, equivalentes al 65,8%, fueron reconocidas como elegibles, incluso 747 son mujeres con hijos. 754 pertenecen a algún grupo étnico, 1.041 tienen una orientación sexual diversa, 14 son de población trans, 945 son víctimas de conflicto armado, 25 son de población con discapacidad y 161 son de colegios rurales”.

Con estas 10.000 becas se supera la meta que se había trazado la administración Distrital de ofrecer 20.000 nuevos cupos para el acceso gratuito a la educación superior a jóvenes de población vulnerable.

Videollamadas a los y las elegibles

Lina Marcela Andrade de 19 años, quien se inscribió para estudiar medicina en la Universidad Juan N. Corpas, respondió emocionada a la llamada: “Vivo en Fontibón con mi padre, mi mamá y mi hermano menor. Yo tengo 19 años. No me esperaba esta gran noticia. Estoy muy emocionada. Seré la primera de mi familia en terminar una carrera profesional porque nadie ha podido hacer hasta ahora”.

Mientras tanto, Gean Carlos Torres, otro joven que actualmente vive en Bosa, desplazado del conflicto armado hace cuatro años desde Guapi (Cauca), recibió la sorpresiva llamada y por la emoción, casi no podía hablar. “Yo me inscribí a dos programas, uno a licenciatura en Informática en la Uniminuto y a Ingeniería de Software. ¿En serio yo gané? Me quedo sin palabras, esta es una gran noticia, soy el mayor de mis hermanos”, dijo emocionado.

En total, 41.258 personas se inscribieron a la cuarta convocatoria de Jóvenes a la U, programa liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito y el programa Atenea que buscan que más bachilleres de colegios públicos y privados puedan acceder a la universidad de manera gratuita.

Los jóvenes que resultaron elegidos podrán adelantar sus estudios técnicos, tecnológicos o profesionales universitarios en cualquiera de las 47 instituciones de educación superior públicas y privadas y en el programa de su preferencia que hayan seleccionado.

Además, reciben un apoyo monetario, equivalente a un salario mínimo legal vigente por cada semestre académico que cursen, con lo que se busca favorecer su continuidad en los programas de educación superior.