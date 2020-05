Dengue no baja la guardia, se han reportado 379 casos en Cúcuta

La atención de la ciudadanía en las últimas semanas se ha centrado en los casos de contagio por Coronavirus. Sin embargo, no es la única enfermedad que preocupa a las autoridades de salud del municipio, puesto que el dengue aún no ha bajado la guardia en la región, por lo tanto, no lo podrán hacer ni las autoridades, ni los cucuteños.