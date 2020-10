Las acciones penales, esta vez ante la Fiscalía General, también vinculan al abogado Diego Cadena y al exsenador Álvaro Uribe Vélez, quienes, según Bejarano, han adelantado acciones con el fin incriminar varias personas, entre ellas, el columnista.

“Se ha conocido información en que el doctor Álvaro Uribe ha manipulado el proceso de Álvaro Gómez Hurtado, con el fin de incriminar a varias personas, entre ellas al suscrito, y que ello había sido recogido por la Casa de Nariño y la Fiscalía General, por ello informó que formule las acciones legales”, aseguró Bejarano.

El columnista no descarta llevar el caso ante los estrados internacionales, dado que “se trata de una persecución oficial de un gobierno tiránico, que quiere silenciar un columnista crítico y que además tiene responsabilidades profesionales que le resultan incómodas al exsenador Álvaro Uribe. No me van a silenciar”.

Las actuaciones legales de Bejarano obedecen a que trascendió que el exsenador habría desviado la investigación de la muerte de Gómez Hurtado para ayudar a su hermano Santiago Uribe, quien estaba inmerso en tales investigaciones.

Cabe mencionar que el pasado fin de semana, los exjefes de las extintas Farc se adjudicaron el magnicidio, por lo que la JEP adelanta labores y la Fiscalía, por su parte, ya llamó a declaración jurada a Rodrigo Londoño y Julián Gallo.