El miedo y terror de una extorsión a plena luz del día lo vivió Mayerlin Villanueva, una habitante del Táchira y migrante pendular, en horas de la tarde del pasado domingo.

Mayerlin retornaba de Cúcuta con dirección a San Antonio, junto a sus dos hijos menores de edad, un primo y la compañía de un carretillero que contrató para llevar una maleta y un carrito con compras.

Ellos se detuvieron por varios minutos a la altura de la vallas metálicas de Migración en el sector de La Parada, que dan inicio a la ruta hacia el puente, y allí, fueron abordados por un hombre de estatura baja, piel morena, y un acento muy marcado del centro de Venezuela.

Mayerlin recuerda que el hombre usaba franelilla, bermudas y pantuflas, además llevaba unos audífonos.

“Él empieza a decirme: señora nosotros somos miembros del Tren de Aragua y venimos a pedir una colaboración, porque nosotros somos los encargados de la seguridad aquí, para que a usted no se le vaya a perder ninguna maleta para el otro lado. Usted paga y nosotros le vamos a dar una clave, y esa clave se la van a pedir varias personas de aquí hasta que usted llegue a Venezuela”, relató Villanueva.

Pese a que él se refería con la expresión “nosotros”, el hombre estaba solo haciendo la extorsión, denunció Mayerlin Villanueva.

El presunto integrante del Tren de Aragua, al ver que ella estaba incrédula con lo que él manifestaba, le recalcó que allí ellos eran los que mandaban.

“Señora, aquí manda es el hampa, la guerrilla manda en el monte” le soltó el extorsionador a la migrante.

La denunciante precisó que ella estaba ahí esperando que se acercara otra prima que se había ido a comprar comida, para luego en grupo atravesar el Puente Internacional Simón Bolívar.

En medio del desconcierto, sintió temor de acercarse a la policía para denunciar de manera formal por temor de ser perseguida y que le hicieran daño a unos de sus hijos.

El antisocial le manifestó que los niños no pagaban, y que como ella era viajera debía pagar la cuota. Al ver la insistencia del hombre, ella le preguntó cuánto dinero quería y él exigió 20.000 pesos.

Indicó que por cada persona están cobrando 10.000 pesos, por lo que ella tuvo que pagar por dos adultos (ella y su primo) para que la dejara tranquila. “Me tocó sacar los 20.000 pesos y dárselos”, narró indignada.

La denunciante expuso que gran parte de los migrantes que llevan maletas con dirección al puente, son ahora las potenciales víctimas de los delincuentes. La extorsión y cobros de “pases” suelen ocurrir desde hace años en los pasos ilegales colmados de diversos grupos irregulares, pero ahora el hecho irregular parece haber trascendido a escasos metros del acceso a los puentes legales.

Cada vez son más las denuncias de personas manifestando haber sido abordadas a pocos metros de la estructura binacional por hombres que se identifican como miembros de la citada organización criminal.

Al ser indagado sobre esta situación, el alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, negó rotundamente que este tipo de extorsión se esté cometiendo en el sector de La Parada.

Puedo dar testimonio de que esto no está ocurriendo. No conocemos ninguna denuncia. De pronto en las trochas, como se dice que sucede, no desmiento, aunque tampoco me consta, dijo Rangel.

Agregó que es imposible que se esté dando este tipo de delito, máxime cuando hay tanta presencia de policía en el sector de La Parada.

Afectados por esta situación le refutaron al alcalde Rangel que “esto sí está sucediendo en La Parada y para nadie es un secreto. Quienes pasamos todos los días de Venezuela a Colombia, y viceversa, podemos dar fe que sí nos empezaron a cobrar 10.000 pesos por persona por pasar por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander”.

En Cúcuta, el secretario de Seguridad Ciudadana Alejandro Martínez, también negó los cobros ilegales a los migrantes venezolanos que se movilizan por los pasos oficiales.

No conocemos una sola denuncia sobre estas exigencias, sin embargo, sí podemos asegurar que se tienen planes de seguridad en la frontera, combinados con Ejército y Policía, para brindar plenas garantías de seguridad a la población migrante y a la nacional, precisó Martínez.

La Opinión llamó varias veces al comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Oscar Antonio Moreno, pero al cierre de esta edición no se pronunció al respecto.