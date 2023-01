Denuncian fiesta electrónica en el Nevado del Ruiz

A través de twitter, se hizo viral la denuncia de un usuario (@SergioSalazar10), quién dio a conocer que se realizó una fiesta electrónica en pleno Nevado del Ruiz, en cercanías a la Laguna Negra.

Sergio Salazar quien aparece con el usuario @SergioSalazar10 en twitter, escribió en su publicación: “Yo no puedo entender la gente cómo se atreve a hacer una fiesta de electrónica en el Páramo. Total irrespeto por la fauna que circunda la zona que se puede ver aturdida por el ruido. Esto es, al parecer, en el sector de la Laguna Negra en el Nevado del Ruiz”, fue el primer trinó que escribió Sergio Salazar.

Lea aquí: Oposición tramitaría nuevo intento de moción de censura contra Irene Vélez en el Senado

Al que después agregó: “Tal cual como los que tiran pólvora allá, ese territorio es de todos y de nadie. No hay control de policía de turismo, ni de corporaciones autónomas y mucho menos de alcaldías, porque, pues no se sabe si corresponde a Herveo, Manizales o Villamaría”.

Así mismo Sergio acompañó sus textos, con un video que se viralizó en corto tiempo.

No obstante, a través de una cuenta de Instagram, al parecer el protagonista del video, le contestó a Sergio con este mensaje:

“Buenos días, amigo. Creo que está usando mal mi imagen con un comentario que no es. Porque primero no era un fiesta. No ingerimos licor. No hicimos juegos pirotécnicos. Pagamos por hacer el video”, le respondió quién sería el responsable de la fiesta al denunciante en la red social.

Por su parte, Sergio Salazar le respondió a Cristian Ramírez: “Y bueno, ya me empezaron a buscarme por Instagram para justificarse. No me interesa entrar en discusiones bizantinas. Yo espero que no trascienda a otro plano en el que se afecte mi seguridad, y claro ahora el “malo” soy yo por simplemente manifestar mi inconformidad”.

Por ahora, las autoridades competentes del Parque Nacional Natural Los Nevados no se han referido al respecto, ni tampoco sobre la posible sanción que le pueda caer al responsable de la presunta fiesta.

Sergio terminó la conversación, publicando un tuit en el que asegura que en el Parque Natural, “se tiene presencia de conejos de páramo, aves endémicas, inclusive pumas, venados, etc.. Que se espantan y se desorientan ante el ruido ajeno de su entorno. Sumado a efectos colaterales como el CO2 de los vehículos y los desechos que se produzcan”.

Siga leyendo: Sigue polémica: abren indagación a contratos de la influenciadora Lalis