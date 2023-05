Denuncian presunto plan para asesinar a Aída Merlano en la cárcel

El plan fue dado a conocer en un documento firmado por la misma Aída Merlano y fueron denunciados ante las autoridades. Las autoridades investigan.

El hecho lo dio a conocer Miguel Ángel Del Río, abogado especialista en ciencias penales y criminología, por medio de sus redes sociales.

“Se descubre plan para asesinar a Aida Merlano utilizando internas del propio establecimiento. Es necesario garantizar su protección por parte de las autoridades”, expresó el abogado a la vez que hizo el llamado al Ministerio de Justicia, al Inpec y al Ministerio de Defensa.

En la denuncia también compartió algunas fotografías de la presunta denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, la cual está firmada por Aida Merlano desde la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogotá.

“El día de hoy (10 de mayo) la señora Maritza a las 12:15 p.m. me llama para recibir una llamada en el teléfono del patio, al contestar era una mujer sin identificarse que me dice lo siguiente: ¿Aida Merlano? Sí, respondí. Entonces me preguntó: ¿Tiene donde anotar? Y de inmediato me dice: Tatiana Toro es una negra que contrataron para hacerle la vuelta. A lo que yo contesté que no entendía, y ella me dijo: La quieren matar y lo está organizando desde la Tramacua Alias El Perro Montes”, relató Aida Merlano en la presunta denuncia instaurada ante la Fiscalía.