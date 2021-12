Desde mañana carné de vacunación completo: ¿Qué pasará con los no vacunados?

Según la nueva medida, todos los viajeros internacionales de 18 años y más que ingresan a Colombia deberán presentar el certificado o carné de vacunación con esquema completo, teniendo un mínimo de 14 días desde la fecha que se completó el esquema.

Así mismo, para mayores de 18 años el esquema de vacunación completo será requisito a partir de mañana para el ingreso a eventos de carácter público y privado que impliquen asistencia masiva y bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos cuando se adelanten eventos masivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.

En el caso exclusivo de colombianos que necesitan ingresar al país por vía aérea y que no cuenten con el carné de vacunación o que tengan el esquema de vacunación incompleto o que no cumplan los 14 días de haber terminado el esquema, podrán presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque.

Por otro lado, los turistas que quieran ingresa a Colombia sí deberán certificar por lo menos el inicio de un esquema de vacunación más una prueba PCR negativa en el caso que el esquema de vacunación esté incompleto. De acuerdo a la Resolución 2052 de 2021 del Ministerio de Salud, los turistas no podrán ser exceptuados con el requisito de prueba PCR negativa como alternativa de ingreso.