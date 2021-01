Detalles del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19

El segundo pico del virus

En el marco de su visita a Ecuador, el presidente Iván Duque habló de los desafíos que han tenido que enfrentar ambas naciones por la COVID-19 y aseguró que Colombia estaría atravesando por el segundo pico de la pandemia.

“Estamos enfrentando ahora en algunos lugares del territorio lo que para algunos es un segundo pico y es porque hemos visto que se han aumentado niveles de contagios y algunas cifras de legalidad” , señaló el mandatario nacional.

Duque agregó que el aumento de casos y la demanda de capacidad hospitalaria se deben a las reuniones que se tuvieron en diciembre pasado, sin las medidas de bioseguridad, así como las aglomeraciones y otro tipo de descuidos que se presentaron por las festividades de Navidad y fin de año.

Objetivos del plan de vacunación

Según lo ha explicado el Ministerio de Salud, el objetivo de la primera fase de la vacunación es reducir la mortalidad por COVID-19, bajar la incidencia de casos graves y proteger al talento humano en salud, en riesgo continuo por la atención de pacientes con coronavirus.

Para la segunda fase, la meta es la reducción de la incidencia general de contagios, de forma especial en los lugares o profesiones en los que hay un mayor riesgo de brotes, como es el caso de los policías o militares.

¿Qué pasará con la población migrante?

Los migrantes en condición regular ya están incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, siguiendo las mismas condiciones que el resto de la población nacional.

Sin embargo, por las dificultades operativas que supone la identificación y trazabilidad de los migrantes irregulares, estos no han sido incluidos por falta de una lista nominal que permita identificar a dicha población.

A pesar de que todavía no han sido incluidos en las fases de vacunación, el Ministerio y las autoridades aclararon en el plan que esto no quiere decir que no van a ser vacunados con la COVID-19, pero habrá que buscar mecanismos por medio de la cooperación internacional para que se pueda hacer la identificación y seguimiento a esta población y para garantizar la segunda dosis de la vacuna en caso de que sea necesaria.