Diálogo entre el Gobierno y el Comité de Paro cada vez más cerca de una mesa

Según conoció Colprensa el actual alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, sería quien reemplace a Ceballos en la negociación, acompañado por parte del Gobierno de los ministros de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y de Vivienda, Jonathan Malagón, además de la consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.

Durante el diálogo, que se reinició este lunes en la sede de Cafám Floresta en el norte de Bogotá, el negociador Miguel Ceballos desmintió los rumores que indican que renunció a su cargo ya que le habían negado un ministerio. “Desde que el presidente me invitó al participar en el gobierno como alto comisionado acepté ese cargo comprometiéndome hasta el último día que estuviera en el gobierno. Mi salida no tiene nada que ver con haber sido nombrado ministro, yo había sido viceministro de justicia, además el presidente me propuso hacer parte de la terna de Fiscal y en ese momento la decliné porque sentí que mi misión era seguir como Alto Comisionado”, dijo.

Lea también: Juan Camilo Restrepo Gómez fue designado como Alto Comisionado para la Paz.

Insistió en que pese a su salida del gobierno el mismo presidente le ha pedido seguir acompañando la mesa de diálogo con el comité de Paro. “Aquí no se trata de un cargo u otro sino de la responsabilidad y coherencia”. Sin embargo, dijo que cuando la mesa de negociación sea instalada con el Comité del Paro será el presidente quien nombrará un negociador en propiedad.

Hasta ahora el gobierno ha indicado que durante la octava reunión se ha venido actuando de manera diligente y que ya se han logrado preacuerdos significativos “que fortalecerán el ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica en los frentes planteados, incluidas múltiples verificaciones de las acciones estatales por parte de órganos independientes y organismos internacionales multilaterales”.

Así mismo, anunció que en los próximos días, la Vicepresidenta y Canciller, Martha Lucía Ramírez, “viajará a Ginebra, Suiza, donde adelantará contactos con los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas” para explicar la situación de Derechos Humanos que se vive en Colombia.

Por otro lado, Diógenes Orjuela, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hizo un llamado a los manifestantes que están en las calles, pues a su juicio “no puede haber ninguna restricción para la estructura de salud, es una equivocación si en alguna parte se han presentado estas situaciones que son responsabilidad de quienes están haciendo estos bloqueos”.

Lea también: Sin acuerdo, Comité de Paro y Gobierno.

Así mismo, sostuvo que “todo acto que no esté inscrito dentro de la formulación de nuestras acciones que son pacíficas y coloridas, no tiene el respaldo del Comite del Paro”.

Por otro lado, Francisco Maltés, presidente de la CUT, indicó que en las manifestaciones se han creado corredores humanitarios para el tránsito de la misión médica, alimentos, combustibles, oxígeno y otros elementos que son importantes para la comunidad, “en cualquier lugar del mundo es inaceptable que exista obstrucción a la actividad de la misión médica”.