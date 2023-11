$!Diego Rosselli: el neurólogo aventurero que recorrió más de mil destinos en Colombia

Rosselli compartió además con Vanguardia , su reconocimiento especial no solo a la música del pacífico sino su fascinación por la gastronomía, afirma que es exquisita y que no tiene el reconocimiento que se merece y que además las vías de acceso tienen mucha dificultad, recalca que es una zona que está muy olvidada.

Nos dijo también que ha estado en lugares peligrosos pero considera que el temor a recorrer el país está sobrevalorado, "uno viaja siempre con precauciones, encuentra de todo en el camino pero nunca se debe perder de una experiencia como esta". Afirmó e indicó como profesional, que en estos planes de viajar, siempre es importante hacer pausas para que la espalda no termine en problemas.

"Mi estilo no es de viajes largos, por mucho 5 horas, tomo fotos, hago pausas y mis carros no son rápidos. He viajado en un 90% solo, nunca llevo música pero disfruto escuchar el carro, ir pendiente de sus ruidos, escuchar la lluvia, las aves, los sonidos de la naturaleza, sentir la temperatura porque no tengo aire acondicionado tampoco".

Aunque su viaje por carretera llegó a su fin el pasado domingo 19 de noviembre, la aventura de Diego Rosselli continúa. Su siguiente meta es explorar los 40 destinos en los que no estarán incluidos 'el tinieblo' y 'el caricare' y hasta el momento ya ha tachado 9 de ellos de su lista. Pronto alcanzará el objetivo de haber recorrido cada rincón del país, incluso los lugares más remotos e inaccesibles.