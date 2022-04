Diez empresas compraron pliegos para ejecutar obras finales en Hidroituango

Tras vencerse el plazo para la postulación a las obras finales de Hidroituango, que estaba fijado para las 4:00 de la tarde de este viernes, EPM dio a conocer el nombre de las diez firmas de diferentes países que pagaron los pliegos (derechos de participación) para entrar en la puja por el contrato.

Hacia el mediodía de este viernes, EL COLOMBIANO había dado a conocer el nombre de siete empresas que ya habían desembolsado los $4 millones requeridos para participar del proceso. Fueron los casos de Yellow River Co Ltd., Schrader Camargo Ingenieros Asociados, Ingema S.A., Mincivil S.A., Termotécnica Coindustrial S.A.S., Sinohydro Bureau & Co Ltd Sucursal Colombia y Civilec Ltd.

Los siete nombres fueron confirmados por EPM, mediante comunicado escrito. Pero a estos se sumaron tres más, cerrando en diez el listado de empresas interesadas en ejecutar las obras civiles de cierre en el proyecto hidroeléctrico: Coninsa Ramon H. S.A., Serviminas S.A.S. Y 4 Towers S.A.S.

Hasta la mañana de este viernes, eran cuatro las empresas que también estaban interesadas y tenían un cupón pendiente de pago. Entre estas estaba Coninsa Ramon H. S.A., que pagó y entrará a la puja, y Teixeira Duarte Engenharia e Constructores S.A., Serviminas S.A.S. y Concalidad Ingenieros S.A.S., que no cancelaron los derechos y se quedarán por fuera.

“Quienes pagaron tienen el derecho a participar en el proceso contractual, que tiene como fecha límite para la presentación de ofertas el 23 de junico de 2022”, acotó EPM en su comunicado.

Aunque en teoría el actual contratista, CCC Ituango (compuesto por Camargo Correa, Coninsa Ramón H y Conconcreto), podría haber manifestado interés por concluir las obras del proyecto, los derechos para formular ofertas solo fueron cancelados por Coninsa Ramon H. S.A.

Según se lee en la oferta pública, la fecha de inicio del nuevo contrato estaría estipulada para el 1 de septiembre de este año y tendría una duración de 1.125 días, equivalentes a tres años aproximadamente.

¿Qué tan conveniente es un nuevo contratista?

Rotulado con el número CRW167467, el proceso de contratación para la terminación del Proyecto Ituango ha generado dudas e incertidumbre por varios frentes.

Yendo en contravía de las recomendaciones de varias instituciones, entre las que se destaca la firma consultora Pöyry, con esta oferta pública EPM abrió la posibilidad de cambiar a los contratistas principales de la obra.

Según planteó esa firma en un documento de 432 páginas, un cambio en los constructores podría traducirse en importantes retrasos (mínimo un año) y reduciría la trazabilidad en la recuperación de la obra. Además, aumentaría el costo global y se perdería responsabilidad para el diseño y la ejecución.

De acuerdo con los últimos reportes de EPM, la obra registra un avance del 87%.