'Dígale a su esposo que deje de ser cómplice y se levante de la mesa', el pedido de Jota Pe Hernández a la senadora Cabal

Tras las declaraciones del senador Jota Pe Hernández, quien se pronunció fue el mismo presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien afirmó en medio de una publicación que era "deplorable" el afán populista del congresista.

"Deplorable el afán populista y fuera de tono del senador antiuribista Jota Pe Hernández, que demuestra su desespero y ganas de protagonismo, sin argumentos y con gritos", afirmó Lafaurie.

Además: Listo el 63 % del proyecto de reforma a la Salud, la Cámara aprobó otros 15 artículos

De igual forma, el presidente de Fedegán sostuvo que el tema del secuestro no es con él, sino con el mismo Ejército de Liberación Nacional, Eln, que continúa con la práctica pese al pedido del mismo Gobierno Nacional.

"El tema no es conmigo, senador. El tema es el secuestro, que rechazo, y la criminalidad del Eln que no para. No se equivoque, no soy cómplice. Soy la voz de los que no tienen voz en la mesa de diálogo", puntualizó el miembro de la mesa de negociación.