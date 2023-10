Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), reiteró este jueves la necesidad de armonizar el trabajo de inversión del país con los intereses de las regiones, al asegurar que varias iniciativas que pueden estar en una zona específica se irrigan por diferentes departamentos.

El pedido de González se produce un día después de que el Congreso aprobara el presupuesto general de la nación que quedó en $502,6 billones, de los cuales $99,9 billones serán destinados a la inversión.

"Yo lo que dije en el Congreso estas tres semanas es no departamentalicemos la inversión (...), tratemos de mirar proyectos regionales que integren diversos departamentos", subrayó el funcionario.

Le puede interesar: Fiscal Francisco Barbosa dijo que “no le teme a nada", ante las amenazas que recibe

Aseguró que obras como la Ptar-Canoas que se realiza en Bogotá y que requiere una inversión de $15 billones no puede entenderse solo como una iniciativa que beneficia a la capital, sino como una obra que se extiende hacia los departamentos y poblaciones ubicadas en las riberas del río Magdalena.

"El dragado del Puerto de Buenaventura de quién es, a mí no me pueden decir que el dragado del Puerto de Buenaventura es del Valle; de quien es la reforestación del Amazonas, a mí no me pueden decir que la reforestación del Amazonas es de la Amazonía, la reforestación del Amazonas permite que halla agua en estas ciudades", sentenció González.

El director de la DNP pidió que se diferencien los proyectos de inversión nacionales, de los regionales y de los locales.González también reiteró su llamado al Banco de la República para que baje la tasa de interés, de manera que pueda ser posible un alivio en el tema de la inflación.

Otras noticias: Lo que se sabe de la joven colombiana que fue asesinada en Chile por su pareja

"Yo creo el Banco de la República debe comenzar bajar la tasa", afirmó y sostuvo que el país enfrenta tres circunstancias que mantienen elevada la inflación: las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del Covid-19, la importación de alimentos que alcanza 15 millones de toneladas y "el costo adicional derivado del poder monopólico de las grandes corporaciones".