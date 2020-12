¿Discriminación o prioridad?: vacunación a migrantes

Priorización

Carlos Trillos, médico epidemiólogo, explica que para lograr que la vacunación masiva COVID-19 sea exitosa es importante hacer un análisis integral, que incluya aspectos sanitarios, sociales, económicos, presupuestales, legales y logísticos, con la participación de equipos interdisciplinarios que involucren todos los sectores, incluida la academia, como lo está haciendo el gobierno nacional.

Desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, debe haber una priorización, como lo ha planteado el gobierno nacional, primero dirigida a reducir la mortalidad y las complicaciones en los grupos más vulnerables, así como brindar protección a las personas más expuestas.

Por esta razón se debe incluir a los adultos mayores, las personas con comorbilidades, y los trabajadores de la salud, cómo se ha venido haciendo en varios países.

Agrega, que una vez cumplida la primera fase se debe hacer un despliegue más grande dirigido a toda la población, para conseguir la inmunidad de rebaño, que como bien lo plantea el Ministerio de Salud, se debe lograr que el 70% de las personas tengan inmunidad.

De esta forma, se corta la transmisión viral en la población.

De acuerdo con el epidemiólogo, lograr la cobertura del 70% con dosis completas es un reto por varias razones. La primera, las vacunas aprobadas en la actualidad están indicadas a partir de los 16 años, vacuna de Pfizer Biontech, y de los 18 años, vacunas de Moderna y de Oxford AstraZeneca, esta última en proceso de aprobación, por lo que no se pueden vacunar niños y adolescentes. Segunda, hay grupos de personas que no desean vacunarse, muchas por la influencia de mensajes falsos en redes sociales y movimientos antivacunas.

Tercera, el presupuesto es finito y debe garantizar la cobertura de otras necesidades propias de la pandemia.

Por lo anterior, es necesario que la estrategia de priorización incluya a la mayor parte de personas en el territorio, con una debida priorización como lo han propuesto nuestras autoridades. Esto incluye a la población migrante venezolana.

La vacunación de migrantes es importante y plantea varios retos, el primero es la financiación, para lo cual se están explorando mecanismos de ayudas internacionales para vacunas a aquellos irregulares, que incluyen mecanismos como el COVAX.

El segundo, es que muchos de los migrantes tienen una alta movilidad, algunos en tránsito por el país y no son fácilmente localizables, lo que hace que sea compleja la aplicación de las dosis completas, y el seguimiento para verificación de eventos adversos. Esto, complicaría alcanzar rápidamente las metas del umbral de inmunidad de rebaño, por lo que se ha tenido en cuenta a la hora de priorizar.

Debemos recordar que el Plan de Vacunación de Colombia está alineado con la OMS, la OPS y los diferentes organismos internacionales de colaboración en la lucha contra la pandemia, que incluye principios de beneficencia, solidaridad, equidad, justicia, primacía del bien común, progresividad, transparencia y eficiencia.

Responsabilidad regional

Contrario a la posición del presidente Iván Duque y del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el tema de la vacunación debería manejarse de manera regional.

Según Rodríguez, este problema hay que enfrentarlo regionalmente, es decir, no es solamente responsabilidad de Colombia, sino de todos los países que tienen movilidad humana proveniente de Venezuela y eso implica coordinar a Brasil, Chile, Perú y Ecuador, y no solamente para vacunar a los 5,4 millones de venezolanos que se encuentran en la diáspora. Incluso en el caso colombiano es fundamental vacunar a los 4,9 millones de venezolanos que dependen del paso pendular y que son un riesgo si no se hace de forma adecuada.

Explica Rodríguez que como se trata de una pandemia, sino se atiende de forma regional el país va a estar en un riesgo permanente de contagios y de rebrotes porque la migración nunca se detuvo, pese al cierre de las fronteras, lo que indica que los venezolanos han seguido transitando por otras vías.

Agrega Rodríguez que Colombia no puede pretender actuar de una forma nacionalista cuando el estado colombiano tiene 8 millones de ciudadanos en el exterior.

Para el caso de Venezuela las cifras dan cuenta de al menos 3,4 millones de ciudadanos de Colombia que están desamparados por el cierre de los consulados y no se ha generado ningún instrumento suplementario.