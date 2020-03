Balance financiero

Según el balance financiero del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, al cierre de la vigencia 2019 tuvo utilidades netas superiores a los $40 mil millones, ganancias nunca antes registradas en la empresa de servicios públicos del municipio de Bucaramanga.

Por su parte, la gerente del amb, Zoraida Ortiz Gómez, explico que los $8 mil millones hacen parte de las utilidades del acueducto y podrán ser utilizados en los municipios de la Provincia de Soto Norte porque son recursos con acciones del Estado y tienen asignación propia, y además se cuenta con la autorización de la Junta Directiva de la Empresa.

De igual manera, la Gerente del Acueducto explicó que la entidad siempre ha hecho inversiones en los diferentes municipios y se han desarrollado programas de diferentes aspectos.

“El páramo está en riesgo”

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, recordó que es el momento justo para invertir en la protección del agua, debido al riesgo que corre actualmente el Páramo de Santurbán por los metales pesados que se utilizarían para la explotación a gran escala del oro.

“Ahí es donde realmente hay que entender lo económico. Tenemos gran capacidad para hacer inversión en cosas que van más allá de lo que tiene que ver con los commodities, que hace relación con el conocimiento, que tiene que ver con la transformación de nuestros productos de la región con alto valor y que puedan ser llevados a mercados internacionales. Tenemos que cambiar de nuestro modelo mental, no podemos seguir dependiendo no más de los commodities y de los recurso no renovables, como ha sido la historia de la economía de nuestro departamento”, acotó Juan Carlos Cárdenas Rey.