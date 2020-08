“Es bastante negativo”: Cristo

- ¿Un balance muy general que le haga a los dos años del presidente Duque cuál es?

Objetivamente el balance para el Gobierno y para el país más allá de la actual coyuntura de la pandemia es bastante negativo. El Gobierno no tiene un rumbo, no tiene un gran propósito para el país, porque cada dos o tres meses, hasta que llegó la pandemia, va cambiando su foco, arrancó con la economía naranja, después se viene contra el acuerdo de paz y la JEP. Es un discurso flojo, sin mayores contenidos y no hay un liderazgo desde la Presidencia de la República que

oriente a Colombia hacia algún gran propósito como país, como sí sucedió durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, independientemente de que estuviéramos o no de acuerdo con el tema de la seguridad, y también durante los ocho años del presidente Juan Manuel Santos frente al tema de paz.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta su gobierno es la pandemia del coronavirus, así como la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.