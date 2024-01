Dramáticos momentos: Exconcejal y su familia fueron víctimas de un supuesto retén del Eln en Arauca

El pasado 31 de diciembre de 2023, el exconcejal de Saravena, Luis Naranjo, fue víctima de un supuesto retén del Eln, cuando se movilizaba con su familia.

De acuerdo con el excorporado, los hechos se presentaron cuando había salido en su camioneta hacia Tame, Arauca, con su sobrina de ocho años y su hermana, en busca de comprar ropa.

Sin embargo, al momento de regresar a Saravena, a la altura del sector conocido como Caranal, se encontraron a un grupo de hombres armados, quienes se identificaron como miembros del Eln.

El exconcejal intentó dar vuelta a la camioneta en la que iba para ponerse a salvo junto con sus familiares, pero fue imposible. Naranjo narró los angustiantes momentos en una entrevista a Noticias Caracol.

“Estos sujetos emprenden a dispararnos con fusil y, cuando me percato nuevamente y miro hacia atrás, me doy cuenta de una motocicleta de alto cilindraje, en la cual vienen dos sujetos, y uno de ellos, el parrillero, nos dispara indiscriminadamente con su fusil. Empiezo yo a hacer maniobras para tratar de evitarlos y, por supuesto, el miedo mío era que uno de sus proyectiles pudiese pasar el blindaje del vehículo y no tanto mi vida, porque yo sé que he sido declarado objetivo militar por parte de este grupo guerrillero desde el pasado 2016, el temor mío siempre fue la niña, el temor mío siempre fue mi sobrina y mi hermana”, contó el exconcejal.

Sin embargo, en medio de la persecución, Naranjo perdió el control del vehículo y se estrelló con un poste, donde los sujetos lo alcanzaron.

“Ellos, a pesar de que me estrello, siguen disparando. Abro la puerta y les suplico que no disparen más porque llevo una niña. Y uno de los hombres me baja, me tira hacia el costado, empiezan a golpearme, acciona su arma y, gracias a Dios, creo que no tenía munición en su proveedor”, relató.

El exconcejal del Centro Democrático se identificó como ingeniero con el fin de pasar desapercibido y así rogar por su vida, mientras uno de sus familiares graba la escena.

Ante estos momentos, la sobrina de Naranjo les gritó a los hombres armados que “no asesinen a su papá” y como si se tratase de una película, un vehículo que pasó por la zona los salvó.

El exconcejal y su familia lograron salir con vida de este trágico suceso luego de haber escapado de las personas armadas.

Frente a este suceso, Naranjo hizo un llamado al grupo guerrillero y al Gobierno nacional con relación al cumplimento de los diálogos de paz.

“ELN a que sean serios y cumplan realmente lo que se está pactando; nosotros, la población civil, nada tenemos que ver en este conflicto, por supuesto que nos saquen de este conflicto”; e instó al Gobierno nacional a “que sienten una postura fuerte contra los compromisos que se están haciendo y que se están pactando en la mesa de diálogos”, detalló en Noticias Caracol.