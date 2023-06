El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a las confesiones de ocho militares en el marco de las Audiencias de Reconocimiento de Verdad en Dabeiba, Antioquía, convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que empezaron este martes 27 de junio.

El mandatario escribió este miércoles 28 de junio en su cuenta de Twitter que nada tiene que ver con estos asesinatos selectivos, y mucho menos con los casos de falsos positivos registrados en esa región de Colombia, cometidos entre 2002 y 2006 en Dabeiba e Ituango.

El exmandatario se mostró sorprendido, y dice también haber sido engañado. Pues según él, nunca se imaginó que las bajas presentadas por los militares durante su periodo de gobierno, fueran civiles inocentes, que ahora hacen parte de los falsos positivos que han venido siendo denunciados durante los últimos años, y terminaron por “manchar” su política de Seguridad Democrática.

“Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan; incluso la Fundación de Herbin Hoyos (Qepd) defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi Gobierno. Y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi Gobierno mancharon la Seguridad Democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia”, aseguró Uribe.

Ocho exmilitares le dieron la cara a las familias y aceptaron su responsabilidad de manera pública. “Las víctimas fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba”, explicó la JEP. Este encuentro se realiza en el marco del Caso 03 encargado de investigar los falsos positivos en el país.

“Gracias a este caso, algunos comparecientes no habían sido judicializados e hicieron aportes a la verdad que nunca habían sido conocidos por la justicia ordinaria”, explicó el organismo, así como señaló que este encuentro ha sido posible, gracias a que se priorizaron los casos investigados en el marco del Caso 03 y el Caso 04, de la región del Urabá antioqueño y chocoano.

Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’ y el sargento (r) William Andrés Capera Vargas, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’ y el sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’, son algunos de los comparecientes.

Además del mayor (r) Yair Leandro Rodríguez, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’ y el sargento (r) Jaime Coral Trujillo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’, el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’ y finalmente, el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras, exintegrante del mismo batallón.

También están los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez, quienes no aceptaron su responsabilidad, así que darán continuidad a sus procesos por la vía adversarial en el Tribunal para la Paz de la JEP.

De acuerdo con los exmilitares, el municipio de Dabeiba ha sido uno de los escenarios donde más ejecuciones extrajudiciales se reportaron, casos que han sido negados por integrantes del partido Centro Democrático, que preside el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, algunos de estos sargentos y coroneles reconocieron la relación que tuvo el Ejército y las Autodefensas para cometer estos crímenes de manera conjunta.