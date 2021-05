Duque afirma que mantendrá asistencia militar hasta que se recupere el orden público

El presidente de la República, Iván Duque, acompañado del ministro del Interior, Daniel Palacios, la Vicepresidente, Marta Lucía Ramírez y el comandante General de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro, aseguró que en medio de las protestas que se adelantan en todo el país autorizó a las Fuerzas Militares a hacer acompañamiento de las protestas, respetando los Derechos Humanos.

“Conforme a la política marco de convivencia y seguridad ciudadana la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen las graves vulneraciones del orden público, dijo el mandatario.

Según el mandatario “nuestras fuerzas militares entrenadas para actuar en contextos urbanos están apoyando el trabajo de la Policía su despliegue y actuación se seguirá haciendo en el marco del despliegue absoluto a las normas internacionales de los Derechos humanos y será objeto de control de los mecanismos internacionales. Mi obligación como presidente es garantizar el derecho a la protesta como manifestación pública y pacífica pero sobretodo garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Advirtió que “no vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tenga cabida en nuestro país. Como sociedad y como Estado tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país adelante, todos unidos, alcaldes, gobernadores, órganos de control, jueces fiscales empresarios comerciantes y ciudadanos.

Así mismo, advirtió “a quienes por la vía de la violencia el vandalismo y el terrorismo pretenden doblegar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones que no dejaremos de tomar todas las medidas para garantizar el abastecimiento, la movilidad ,el derecho al trabajo y la seguridad en todo el territorio. No olvidemos que estamos en medio de una pandemia que sigue cobrando la vida de miles de colombianos. No es el momento de divisiones es el momento de estar unidos, reactivar nuestro país y proteger la salud de los colombianos”.