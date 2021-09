Duque entregará balance a las calificadoras de riesgo en Estados Unidos

El encuentro del primer mandatario con las agencias calificadoras de riesgo e inversionistas, se llevará a cabo el próximo jueves en la sede de XP Investments, en Nueva York, y se abordarán temas de importancia para Colombia.

“Nuestra agenda estará basada en temas crediticios para países como el nuestro”, aseguró el jefe de Estado, Iván Duque.

Al respecto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que el objetivo de la reunión de Duque con las agencias Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s “es contarles en qué estamos, cómo avanzamos con el proyecto de Ley de Inversión Social, cómo estamos en crecimiento económico y qué estamos haciendo en el manejo de la cuenta corriente. Estamos en ello y esa es la finalidad”.

El encuentro en Estados Unidos de Duque con las firmas calificadoras toma importancia no solo por la pérdida del grado de inversión sino también por las advertencias que han hecho recientemente sobre la reforma tributaria y la deuda del país.

“Con la reforma tributaria, es difícil ver un escenario de Colombia volviendo a los niveles de deuda prepandemia. Esta reforma no resuelve los problemas estructurales, dado que cuenta con un sistema fiscal ineficiente. Creemos que en el mediano plazo Colombia llevará a cabo nuevas reformas que le permitan incrementar la competitividad”, señaló recientemente Manuel Orozco Escudero, especialista para el Grupo de Calificaciones Soberanas y de Finanzas Públicas Internacionales en Standard & Poor’s.

Para la directora ejecutiva de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, “es importante que el presidente Duque tenga estos encuentros y pueda explicar de primera mano las decisiones que ha tomado el Gobierno para hacerle frente a la crisis económica. La reforma tributaria que recién entró en vigencia envía un mensaje adecuado pero el cambio en las calificaciones será, en parte, el resultado de la implementación de la misma”.

Por su parte, para el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, “la recuperación del grado de inversión no depende de unas reuniones bilaterales con esas agencias, si no de la calidad de la política fiscal que se desarrolle de ahora en adelante. De hecho, algunas calificadoras han dicho que si bien la última Ley que se aprobó es útil en ese sentido, no es suficiente”.

Atraer más inversión

Por otro lado, el presidente Iván Duque también adelantará encuentros con importantes empresarios con el objetivo de atraer más inversión al país.

“Ya tuvimos la posibilidad de hablar con dos empresas que están muy interesadas en temas de energías renovables en Colombia, otras que quieren crear en Colombia una cadena de valor agregada de combustibles limpios para el sector de la industria aeronáutica”, comentó Duque.

Para Lacouture, “tecnología, comunicaciones y, en general, lo que represente transferencia de conocimiento para que Colombia aumente su productividad y competitividad y que al mismo tiempo jalone el crecimiento de la industria son oportunidades que debemos aprovechar en la relación con EE.UU.”.

El mandatario de los colombianos se reunió con el empresario Jeff Bezos, quien anunció su intención de realizar una inversión de US$1.000 millones para combatir el cambio climático en el país.

“Nos expresó el deseo de apoyar la causa de conservación del patrimonio ambiental de Colombia”, dijo Duque.

El jefe de Estado también se reunirá con otros mandatarios.