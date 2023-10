Duque le responde a Petro: "Es torpe decir que el Mosad creó Hamás en 1987”

Luego de que Petro publicara un mensajes, en X, donde aseguró que "Hamás es un invento de la Mosad para dividir al pueblo palestino", Duque le respondió, y ante esta afirmación señaló que “es torpe decir que el Mossad, creado en 1949 y reorganizado en 1951, creó Hamás en 1987. Es torpe no reconocer que Israel fue agredido por el terrorismo que asesinó civiles inocentes, incluyendo colombianos”.

Es TORPE decir que el Mossad, creado en 1949 y reorganizado en 1951, creó Hamás en 1987. Es TORPE no reconocer que Israel fue agredido por el terrorismo que asesinó civiles inocentes, incluyendo colombianos. Es TORPE e infame no condenar a Hamás y ubicarse en el...

El expresidente no se guardó nada, y volvió a calificar lo expuesto por el mandatario de la República de "torpe e infame".

"Es TORPE e infame no condenar a Hamás y ubicarse en el anti-semitismo. Israel está bajo el peor ataque de su historia y hasta que Hamás no sea desmantelado por completo, no habrá posibilidad alguna de paz".

Por último, Iván Duque aseguró que aquellos que justifican el terrorismo, llamándolo "revolución", "son capaces de situarse al lado de los criminales y no del pueblo agredido”.