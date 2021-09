Duque: no existen crímenes políticos sino violaciones a los derechos humanos

“La construcción de la paz no puede ser con impunidad, los principios de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición son principios para rechazar la impunidad en nuestra sociedad, la verdad tiene que ser una sola, y empieza por reconocer que no existen asesinatos políticos, ni secuestros políticos, son violaciones a los derechos humanos y por lo tanto tienen que ser sancionados”, dijo el presidente de la República.

El primer mandatario agregó que los derechos son limitados, y que mientras se siga premiando la violencia a lo que estamos expuestos es que la permisividad se convierta en el nacimiento de nuevas formas de violencia, porque: “quién está en el crimen y ve como a otros criminales se les premia en la sociedad, entiende que ahí sigue existiendo una posibilidad, donde la presión de la criminalidad y las armas les gane a ellos oportunidades, por lo que la justicia debe ser clara y no revictimizar”.

Habló también de la reparación y dijo que esta debe ser moral y material “no que haya pedidos de perdón con lágrimas de cocodrilo sin ningún tipo de verdad”, y añadió que esta también debe ser económica.

Por otro lado se refirió a los delitos contra los menores de edad. Dijo que: “no podemos dejar de luchar nunca por tener la máxima sanción por quien le quite la vida a un menor en nuestro país”.

También se refirió a los asesinatos en contra de los líderes sociales y dijo que hay un 66% de esclarecimiento frente a estos hechos y dijo que siempre se habla de los derechos humanos, pero que también hay que tener en cuenta los deberes humanos: “los bloqueos no son cortes de ruta, son cortes de vida, de derechos”.

Por otro lado el primer mandatario dijo que si se quieren cerrar brechas que afectan los derechos debemos hablar de su materialización “porque equidad es lo que estamos logrando en Colombia”.

Esto argumentando, según Duque, desde la inclusión de educación universitaria pública, técnica y tecnológica para los estratos 1, 2, 3: “dándole derechos educativos a tantas familias, permitiendo que el talento y no el tamaño de las billeteras familiares sea el que garantice una oportunidad de educación superior”.

Bajo esta misma línea Duque habló de la ampliación de aulas escolares, seguridad alimentaria y medio ambiente: “hemos dado pasos para que protejamos a través de acuerdos de cero deforestación a nuestro patrimonio, empoderar a las comunidades indígenas en cadenas de valor en el desarrollo de no maderables, apelando a los frutos propios de las tierras, proteger las costas, suprimir el mercurio y decirle adiós al asbesto”.

Por otro lado y en esta misma rueda de prensa la consejera presidencial para los DD. HH. y asuntos internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que: “es incomprensible el discurso de quienes por razones ideológicas o intereses políticos insisten en señalar a este gobierno como un desconocedor de los derechos humanos, aquí en Colombia quienes vulneran los derechos humanos son los criminales, con la mirada complaciente de muchos que no empuñan las armas pero callan ante ellos”