Duque pide al Congreso diálogo “sin líneas rojas” para la reforma tributaria

“Este Gobierno aborda esta discusión para llegar a consensos y sin líneas rojas, donde nosotros, escuchando las posiciones de todos, podamos encontrar una solución y donde tengamos claro que en esta conversación debemos fijarnos objetivos”, afirmó el mandatario nacional.

Aunque no hay nada concertado hasta el momento con los partidos políticos para la votación de la reforma tributaria, según Duque, ya “ya existen unos lineamientos iniciales, como no encarecer el costo de los alimentos, no afectar la capacidad adquisitiva de la clase media y aumentar los ingresos fortaleciendo a Colombia como un país receptor de inversión”.

Lea también: En Directo: Avanza Paro Nacional en Bucaramanga y el área.

Insistió que el gobierno buscará en el Legislativo que “tomemos decisiones que nos permitan a nosotros, durante estos momentos de estabilización, frente a los choques de la pandemia y con la perspectiva de permitir un mejoramiento de la demanda agregada nacional, que no se genere ninguna afectación en la capacidad adquisitiva de nuestra clase media”.

Insistió que se buscará con la reforma tributaria para que se “tomen medidas que permitan aumentar y mejorar los ingresos asertivamente, sin distorsionar que Colombia se mantenga como un destino para la inversión, mucho más cuando nuestro país es el tercer mayor receptor de inversión extranjera directa en América Latina”.

El mandatario destacó “el esfuerzo que han hecho distintos sectores políticos y el que han hecho también organizaciones del sector privado para aportar a una conversación donde prime el interés de la patria”.

Duque apuntó que programas como Ingreso Solidario, la Devolución del IVA, la gratuidad en la educación pública universitaria para casi 700 mil estudiantes y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) fueron implementados para estar vigentes un año o un año y medio, pero la realidad muestra que estas herramientas deben estar vigentes por más tiempo, porque la economía mundial no se ha estabilizado y el final de la pandemia no tiene un horizonte claro.

Por su parte el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, afirmó que Colombia “ha sido un ejemplo a seguir; Colombia ha abordado la pandemia, la crisis económica y social, que vino con la pandemia, de una manera innovadora y de manera proactiva. No ha sido sencillo para ningún país, pero ha sido especialmente duro para América Latina”.

Indicó que para “sostener estos esfuerzos es menester continuar avanzando este año 2021, un año complicado, con el importante proyecto de la reforma fiscal, que será fundamental para ayudar a incrementar la recaudación, para reducir la deuda y para fortalecer la protección social”.