Duque pide coherencia y evitar populismo sobre el virus

Pico y cédula en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de hoy la ciudad regresa al pico y cédula, con el objetivo de controlar los ingresos a establecimientos de comercio, bancos y supermercados.

Este nuevo pico y cédula funcionará según el último número del documento de identidad de cada ciudadano. Se dividirán los grupos en pares e impares, según lo establezca la Alcaldía de Bogotá. De esta manera, cuando corresponda el turno de los pares, no se permitirá el ingreso de los impares y viceversa.

En esta ocasión, no será la Policía la encargada de verificar si los ciudadanos cumplen o no con la medida, sino los establecimientos de comercio. Por esta razón, los supermercados, bancos o almacenes que no cumplan con los requisitos serán sancionados.

La alcaldesa Claudia López agregó que los establecimientos deberán indicar de manera visible que el máximo de aforo no puede superar el 35% de su capacidad y los que incumplan esto serán clausurados.