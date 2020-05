Rechazo de la FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechazó los seguimientos a periodistas y extranjeros por parte del Ejército y exigió al Gobierno explicaciones públicas sobre esta ilegalidad que considera un atentado “contra el régimen democrático y la deliberación pública”.

“Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”, manifestó la FLIP en un extenso comunicado.

De esos seguimientos informáticos, llamados de “perfilamiento” por los militares, fueron víctima periodistas estadounidenses como el corresponsal del diario The New York Times, Nick Casey; el fotógrafo independiente Stephen Ferry, y Lynsey Addario, que ha trabajado para varios medios internacionales.

Igualmente, Juan Forero, de Wall Street Journal, y John Otis, corresponsal en América Latina de National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés).

Entre los colombianos que aparecen en las carpetas del Ejército a las cuales tuvo acceso Semana figuran María Alejandra Villamizar, de Canal Caracol; Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Gina Morelo, editora de la unidad de datos de El Tiempo; la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, y Daniel Coronell, columnista y presidente de noticias de Univisión.

Hablan los “chuzados”

El senador Antonio Sanguino, figura dentro de la lista de quienes fueron investigados de manera ilegal, al respecto le pidió al Ministerio de la Defensa que “investigue a fondo lo revelado por la Revista Semana, que se castigue a los responsables y me entreguen toda la información recolectada sobre mí. No es posible que estemos reviviendo el fantasma de las chuzadas en tiempos de Iván Duque”.

Otro de los seguidos, la ONG del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló en un comunicado que “exigimos sanción disciplinaria y judicial a integrantes de la Fuerza Pública involucrados en espionaje contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”.

El senador opositor Gustavo Bolívar pidió la renuncia del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la vez consideró: “¿Cuántos efectivos del Ejército se necesitan para perfilar, perseguir y chuzar a 130 personas? ¿Por qué no destinan esos recursos humanos y económicos a perseguir el crimen? Respuesta, porque se tendrían que perseguir ellos mismos”.

La representante a la Cámara, Juanita Goebertus, sostuvo que “las carpetas secretas no se resuelven con sacar a unos oficiales. Hace un año el Presidente creó la Comisión de Excelencia Militar para hacer reformas al sector. Su informe no se ha publicado. La ley de inteligencia no se está cumpliendo. La responsabilidad es institucional”.